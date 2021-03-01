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01 марта 2021, 17:26

Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан

Во время приема граждан
Во время приема граждан

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выездной прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк в ОАО "Ольса". Большая часть вопросов касалась бытовых проблем: неудобный график движения общественного транспорта, приватизация общежитий и состояние дорог в отдельных частях областного центра - с такими вопросами к Леониду Мартынюку обратились сотрудники предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из обратившихся - Геннадий Иванов. Мужчина с 1975 года работает в ОАО "Ольса". Вопросы, с которыми он пришел, касались улучшения работы общественного транспорта. "Рядом с нашим заводом сконцентрировано еще несколько крупных предприятий - это "Зенит", "Лифтмаш", "Моготекс". Каждое утро сюда на работу едет огромное количество людей, - рассказал Геннадий Иванов. - Я живу в поселке Гребенево. И чтобы утром успеть на работу, сажусь на автобус №35, который с конечной отправляется в 6.00. А если он утром не придет или опоздает - приходится вызывать такси, что достаточно накладно. Еще водители часто не включают навигаторы, поэтому нельзя отследить нужный автобус в мобильном приложении - стоишь на остановке и гадаешь, приедет он или нет".

Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов знакомит с предприятием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка
Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов знакомит с предприятием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка

Кроме этого, мужчина поделился подобной проблемой своих коллег - сотрудникам, которые проживают в микрорайоне Сломинка, в утренние часы тоже проблематично добираться до работы. "Оттуда на наш завод едет только автобус №17. И утром он всегда переполнен", - отметил Геннадий Иванов.

Леонид Мартынюк отметил, что данным вопросом будут заниматься компетентные специалисты. "И решение нужно будет принимать с учетом того, чтобы не доставить неудобства и тем, кто работает рядом с вами", - отметил помощник Президента.

Проблемы транспортного сообщения затронула и сотрудница ОАО "Ольса" Елена Прудникова. "Мы живем на улице Ярославской. И у нас есть проблема с тем, как детям добираться от дома до школы и обратно. Особенно это касается второй смены - постоянно приходится быть на телефоне, - отметила женщина. - Хотелось бы, чтобы на наш район обратили внимание и более детально проработали график движения общественного транспорта".

Также женщина поделилась еще одной проблемой - отсутствием детских площадок в их районе. "Наш дом сдавался в 2011 году, площадку сделали. Но она пришла в негодность. Если пройти по району, можно найти то тут, то там какие-то старые турники, сломанные качели. Но больше ничего, детям нечего делать на улице, - подчеркнула Елена Прудникова. - Мы с другими жильцами дома приобретали игровое оборудование, но оно тоже сломалось, потому что детей много. Хотелось бы, чтобы в решении этого вопроса нам тоже помогли".

Леонид Мартынюк отметил, что все вопросы, с которыми обратилась женщина, будут детально проработаны.

Елена Прудникова во время приема
Елена Прудникова во время приема

Ольга Иганова обратилась на личный прием с вопросом о возможной приватизации жилого блока в общежитии. Женщина уже 10 лет проживает в одном из общежитий, которое раньше принадлежало ОАО "Техноприбор". Сейчас здания перешли в городскую коммунальную собственность. Как отметил Леонид Мартынюк, данный вопрос взят на контроль.

Кроме проведения личного приема граждан Леонид Мартынюк ознакомился с работой предприятия. В одном из цехов он встретился с работниками завода - здесь состоялось обсуждение итогов VI Всебелорусского народного собрания.

"Любое общение дает положительный результат. Сегодняшняя встреча с коллективом показала, что люди информированы. Они знают, о чем говорили на ВНС, которое мы обсуждали. Они уже сделали свои выводы, оценили посылы форума, - отметил Леонид Мартынюк. - Безусловно, задача власти, чиновника любого ранга - выслушать людей. И если есть какая-либо проблема, то принять решение и постараться сделать жизнь людям комфортнее".-0-

Открытое акционерное общество "Ольса"
Открытое акционерное общество "Ольса"
директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов
директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов
Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов знакомит с предприятием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка
Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов знакомит с предприятием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка
Во время беседы с рабочими предприятия
Во время беседы с рабочими предприятия
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк
На приеме Геннадий Иванов
На приеме Геннадий Иванов
На приме Ольга Иганова
На приме Ольга Иганова

Фото Олега Фойницкого

Реализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в МогилевеРеализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в Могилеве
По завершению инвестпроекта на предприятии планируется увеличение объемов производства почти на Br20 млн, рост экспортного потенциала - 90% выпускаемой продукции по проекту планируется реализовывать на экспорт и расширять географию продаж, получая дополнительную прибыль.

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