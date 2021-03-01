Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан

1 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выездной прием граждан провел помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк в ОАО "Ольса". Большая часть вопросов касалась бытовых проблем: неудобный график движения общественного транспорта, приватизация общежитий и состояние дорог в отдельных частях областного центра - с такими вопросами к Леониду Мартынюку обратились сотрудники предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из обратившихся - Геннадий Иванов. Мужчина с 1975 года работает в ОАО "Ольса". Вопросы, с которыми он пришел, касались улучшения работы общественного транспорта. "Рядом с нашим заводом сконцентрировано еще несколько крупных предприятий - это "Зенит", "Лифтмаш", "Моготекс". Каждое утро сюда на работу едет огромное количество людей, - рассказал Геннадий Иванов. - Я живу в поселке Гребенево. И чтобы утром успеть на работу, сажусь на автобус №35, который с конечной отправляется в 6.00. А если он утром не придет или опоздает - приходится вызывать такси, что достаточно накладно. Еще водители часто не включают навигаторы, поэтому нельзя отследить нужный автобус в мобильном приложении - стоишь на остановке и гадаешь, приедет он или нет".

Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов знакомит с предприятием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка

Кроме этого, мужчина поделился подобной проблемой своих коллег - сотрудникам, которые проживают в микрорайоне Сломинка, в утренние часы тоже проблематично добираться до работы. "Оттуда на наш завод едет только автобус №17. И утром он всегда переполнен", - отметил Геннадий Иванов.

Леонид Мартынюк отметил, что данным вопросом будут заниматься компетентные специалисты. "И решение нужно будет принимать с учетом того, чтобы не доставить неудобства и тем, кто работает рядом с вами", - отметил помощник Президента.

Проблемы транспортного сообщения затронула и сотрудница ОАО "Ольса" Елена Прудникова. "Мы живем на улице Ярославской. И у нас есть проблема с тем, как детям добираться от дома до школы и обратно. Особенно это касается второй смены - постоянно приходится быть на телефоне, - отметила женщина. - Хотелось бы, чтобы на наш район обратили внимание и более детально проработали график движения общественного транспорта".

Также женщина поделилась еще одной проблемой - отсутствием детских площадок в их районе. "Наш дом сдавался в 2011 году, площадку сделали. Но она пришла в негодность. Если пройти по району, можно найти то тут, то там какие-то старые турники, сломанные качели. Но больше ничего, детям нечего делать на улице, - подчеркнула Елена Прудникова. - Мы с другими жильцами дома приобретали игровое оборудование, но оно тоже сломалось, потому что детей много. Хотелось бы, чтобы в решении этого вопроса нам тоже помогли".

Леонид Мартынюк отметил, что все вопросы, с которыми обратилась женщина, будут детально проработаны.

Елена Прудникова во время приема

Ольга Иганова обратилась на личный прием с вопросом о возможной приватизации жилого блока в общежитии. Женщина уже 10 лет проживает в одном из общежитий, которое раньше принадлежало ОАО "Техноприбор". Сейчас здания перешли в городскую коммунальную собственность. Как отметил Леонид Мартынюк, данный вопрос взят на контроль.

Кроме проведения личного приема граждан Леонид Мартынюк ознакомился с работой предприятия. В одном из цехов он встретился с работниками завода - здесь состоялось обсуждение итогов VI Всебелорусского народного собрания.

"Любое общение дает положительный результат. Сегодняшняя встреча с коллективом показала, что люди информированы. Они знают, о чем говорили на ВНС, которое мы обсуждали. Они уже сделали свои выводы, оценили посылы форума, - отметил Леонид Мартынюк. - Безусловно, задача власти, чиновника любого ранга - выслушать людей. И если есть какая-либо проблема, то принять решение и постараться сделать жизнь людям комфортнее".-0-

Открытое акционерное общество "Ольса"

директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов

Директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов знакомит с предприятием помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка

Во время беседы с рабочими предприятия

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк

На приеме Геннадий Иванов

На приме Ольга Иганова

Фото Олега Фойницкого

Реализацию крупного инвестпроекта заканчивает ОАО "Ольса" в Могилеве По завершению инвестпроекта на предприятии планируется увеличение объемов производства почти на Br20 млн, рост экспортного потенциала - 90% выпускаемой продукции по проекту планируется реализовывать на экспорт и расширять географию продаж, получая дополнительную прибыль.