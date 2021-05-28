Трассу для роботов-спасателей продемонстрируют на турнире в Полоцке

28 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцке на открытом турнире по робототехнике и программированию, проходящем 28 и 29 мая, продемонстрируют работу роботов-спасателей на специальной трассе, имитирующей последствия чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий отделом инновационного и технического творчества Полоцкого районного центра детей и молодежи (ПРЦДиМ) Егор Подольский.

"Одним из пунктов программы турнира станут показательные выступления, где на разработанной специалистами ПРЦДиМ площадке, имитирующей последствия ЧС, продемонстрируют, как действуют роботы-спасатели. Прохождение такой трассы покажет, как можно задействовать беспилотную наземную технику в ликвидации последствий тех или иных чрезвычайных ситуаций", - отметил Егор Подольский. Он добавил, что в будущем эту разработку центр детей и молодежи использует в качестве турнирной трассы при поведении соревнований, которые планируют организовать уже осенью этого года.

В сегодняшних соревнованиях по робототехнике и программированию в Полоцке примут участие около 10 команд, в которых будут состоять порядка 40 ребят. Юные инженеры из Полоцка, Новополоцка, Витебска, Шумилино покажут свои умения собирать и управлять роботами в различных конкурсах турнира. Это спидбординг, робо-сумо, следование по линии, кегельринг, робофутбол, соревнования по программированию.

Во время турнира будет экспонироваться выставка инновационного и технического творчества "Просто, как и все гениальное…", пройдет конференция "Робототехника - это будущее, ставшее уже настоящим". Представители Витебского филиала Белорусской государственной академии связи проведут мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами, а 29 мая пройдут соревнования по пилотированию дронов. Участников турнира также научат искусству создания роботов из бумаги, что не только интересно, но и полезно, так как подобное занятие хорошо развивает мелкую моторику рук и, соответственно, влияет на развитие интеллекта.

Соревнования пройдут на базе Полоцкой гимназии №2. Завтра подведут итоги и наградят победителей.-0-