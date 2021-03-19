Траурный митинг у мемориала "Яма" в Минске собрал представителей разных конфессий и поколений

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Траурный митинг в рамках республиканской акции по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн состоялся сегодня у мемориала "Яма", сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района столицы.

Представители руководства района, общественных организаций и трудовых коллективов, депутаты парламента возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память более 5 тыс. узников Минского гетто, зверски уничтоженных фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

"Мероприятие проходит в дни, когда вся Беларусь вспоминает мирных жителей Хатыни, ставших символом мужества непокоренного врагом белорусского народа. Война не делила людей по национальностям и вероисповеданию. Именно поэтому в митинге памяти участвуют представители православной, католической, иудейской и мусульманской конфессий", - отметили организаторы.

Участники акции продемонстрировали, как гражданское, духовное единство отражает стремление белорусов всех поколений жить на своей земле в мире и безопасности.-0-