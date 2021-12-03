Тренинг, интерактив и награждение: в Гомеле БРСМ назовет лучших волонтеров

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная организация БРСМ подведет сегодня итоги областного этапа республиканского конкурса "Волонтер года - 2021", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Начнут программу дня семинар-тренинг "Философия волонтерства", а также мастер-классы для руководителей волонтерских отрядов региона.

Церемония награждения победителей и призеров областного этапа республиканского конкурса "Волонтер года - 2021" пройдет в Гомельском областном драмтеатре. Заслуженные награды волонтеры получат в номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", "Промо-ролик", "Лучшая волонтерская песня", "Гуманитарные волонтеры Беларуси". Награды вручат молодежный лидер региона Вероника Гудкова и приглашенные гости.

В обкоме отметили, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Поэтому для детей с психофизическими особенностями волонтеры организуют интерактивы, а актеры Гомельского областного драматического театра покажут спектакль "Не хочу быть собакой".-0-