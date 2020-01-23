Треть новых организаций Гомельской области в 2019 году создана в производственной сфере

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2019 году зарегистрировано 698 новых организаций, что соответствует установленному заданию. Из них почти 33% (228) созданы в сфере производства, сообщил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В отрасли промышленности появились 134 организации. Производство в сельском хозяйстве определили как приоритетное 36 субъектов. Строительная сфера пополнилась 47 новыми компаниями.

В сфере услуг начали работу 470 организаций. Больше всего - в торговле (204) и транспорте (68).

По данным на 1 января 2020 года, в Гомельской области функционируют почти 38,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. От их деятельности в минувшем году в бюджет направлено Br569,5 млн, или 21,6% всех поступлений. "По сравнению с 2018 годом размер поступлений от этого сектора экономики вырос на Br87,6 млн, удельный вес увеличился на 3,1%", - уточнил Андрей Конюшко.

В 2019-м в регионе зарегистрировано свыше 4 тыс. новых индивидуальных предпринимателей. "Механизмы поддержки предпринимательства являются общедоступными. Они достаточно эффективные. И развитие этого сектора экономики должно находиться на постоянном контроле, в зоне внимания всех территорий без исключения", - подчеркнул Андрей Конюшко.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что для создания новых организаций, рабочих мест необходимо активнее привлекать инвесторов. Это касается не только областного центра, крупных городов, но и периферии.-0-