Три четверти посетителей электронной ярмарки вакансий Минска - жители столичного региона

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство посетителей прошедшей электронной ярмарки вакансий в Минске оказались жителями столичного региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Ярмарка состоялась 2 апреля на сайте e-vacancy.by. Находящиеся в поиске работы минчане смогли ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.

"Четыре организации столицы предложили соискателям 393 вакансии, - сказали в комитете. - Количество просмотров достигло почти 5 тыс. Из 309 посетителей электронной ярмарки 236 - жители Минской области, а 73 - столицы. Основной контингент - люди от 18 до 44 лет, то есть мобильная группа. Это 73,6% всех посетителей. Но были и люди старше 55 лет - 14%".

Также за электронными консультациями непосредственно к нанимателям обратились 127 соискателей. Граждане выслали пять резюме на рассмотрение потенциальных работодателей.

По окончании мероприятия актуальные вакансии были автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.

Столичная служба занятости заинтересована в том, чтобы проводить электронные ярмарки вакансий чаще, однако все будет зависеть от готовности и инициативы нанимателей. "Опрашиваем их. Как только зарегистрированные на площадке организации заявят о своем желании участвовать, мы сразу оповестим граждан о новой электронной ярмарке", - заключили в комитете.-0-