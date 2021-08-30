Три датчика контроля скорости будут фиксировать нарушения на дорогах Гомельской области

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ежедневно три датчика контроля скорости будут устанавливать на дорогах Гомельской области с 30 августа по 5 сентября, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполколма.

Один из датчиков будет работать на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от М10". На этом участке для легкового транспорта установлено скоростное ограничение в 90 км/ч, для грузового - 70 км/ч. Также под контролем окажется 83-й км автодороги М10 граница РФ - Гомель - Кобрин, где водителям легковушек разрешено ехать со скоростью 100 км/ч, грузового транспорта - 70 км/ч. Также датчик установят в районе дома №91 по пр.Речицкому в Гомеле, где действует ограничение 50 км/ч.

В обзоре датчиков - движение в двух направлениях.

В областной Госавтоинспекции просят водителей соблюдать скоростные режимы. "Большая скорость может привести к трагедии на дороге", - напомнили в УГАИ.-0-