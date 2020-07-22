Три экипажа-тысячника определились на жатве в Минской области

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На жатве в Минской области определились три экипажа-тысячника, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Больше всего намолотил экипаж Сергея Янучка и Виктора Жуковского из ОАО "Кухчицы" Клецкого района - 1495 т. Также отметку в тысячу тонн перешагнули Иван Дризгалович и Дмитрий Дризгалович из ОАО "Горняк" Солигорского района и Николай Ситко с Василием Мисюкевичем из ОАО "Кухчицы".

Всего в столичном регионе убрано 3% площадей. Намолочено 62,5 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 44 ц/га.

По общему намолоту лидирует Клецкий район (здесь собрали уже более 16 тыс. т). Отметку в 6 тыс. т перешагнули Несвижский и Солигорский районы, к этому показателю приближается Слуцкий район (5,8 тыс. т).

По урожайности в числе лучших - Дзержинский (73 ц/га), Минский (67 ц/га), Несвижский (64 ц/га) районы. Среди хозяйств в лидерах - ОАО "Новая жизнь" Несвижского района (87 ц/га), ОАО "Кухчицы" (84 ц/га), ОАО "Несвижские островки" (83,4 ц/га).-0-