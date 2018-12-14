Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-20 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять организаций предложат безработным минчанам варианты трудоустройства на трех мини-ярмарках вакансий, которые пройдут в столице 18-20 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая ярмарка состоится 18 декабря в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Вакансии предложат представители ООО "Ресттрэйд" (сеть магазинов "Дионис"), ЖЭУ №1 Московского района.

19 декабря в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) можно будет познакомиться с предложениями государственного предприятия "СтройМедиаПроект" и ООО "Ресттрэйд".

Соискателей рабочих мест приглашают 20 декабря в отдел обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32). Здесь вакансии предложат "Ремавтодор" Партизанского района, ССУ №4 государственного предприятия "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома", ООО "Ресттрэйд".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Заинтересованные в трудоустройстве смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-