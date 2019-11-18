Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 19-21 ноября

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 19 по 21 ноября, в том числе на одной из них с трудоустройством помогут людям, освободившимся из мест лишения свободы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 19 ноября в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). ООО "Персонал Эксперт" и филиал "Троллейбусный парк №4" ГП "Минсктранс" представят свои предложения соискателям рабочих мест.

На следующий день, 20 ноября, в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) пройдет мини-ярмарка вакансий с участием ООО "Персонал Эксперт" и УП "Мингорсвет".

А 21 ноября в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится специализированное мероприятие, на котором лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе по амнистии, рассмотрят предложенные варианты трудоустройства. Свои вакансии представят ООО "Флайзис", ЖЭУ №3 и №1 Заводского района Минска, УП "Зеленстрой Партизанского района Минска", ОАО "МПЗ", ГП "КШП города Минска".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-