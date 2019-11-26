Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 26-28 ноября

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработных минчан приглашают на очередные мероприятия по трудоустройству 26-28 ноября: в трех мини-ярмарках вакансий примут участие более десяти предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая мини-ярмарка состоится 26 ноября в отделе обслуживания граждан №2 (пр. Любимова, 14). Со своими предложениями о трудоустройстве соискателей ознакомят представители ООО "Флайзис", ООО "Персонал Эксперт", ремонтно-строительного филиала (РСФ) Московского района ОАО "Минскремстрой", филиала "Сантехгазмонтаж" и филиала "Завод строительных изделий" все того же ОАО "Минскремстрой", СУ №190 ОАО "Трест №15 "Спецстрой".

На следующий день всех желающих приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69). Планируется участие представителей ООО "Персонал Эксперт", ООО "Мелиорс", УП "Минское отделение Белорусской железной дороги", РСФ Фрунзенского и Первомайского районов ОАО "Минскремстрой", филиала "Электромонтажстрой" ОАО "Минскремстрой".

Завершится неделя трудоустройства 28 ноября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Вакансии представят РСФ Октябрьского района, ремонтно-реставрационного филиала и филиала "Спецтрансавто" ОАО "Минскремстрой".

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.-0-