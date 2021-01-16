Три новые станции минского метро должны ввести в середине 2023 года

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новые станции метро Зеленолужской линии в столице должны ввести в середине 2023 года. Об этом сообщил сегодня в ходе прямой телефонной линии первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году продолжим строительство уже начатых станций - по слуцкому направлению, - сказал Дмитрий Микуленок. - В сторону центра пока не планируем двигаться. Будем работать четко по тем инвестициям, которые есть, чтобы завершить то, что начато".

Речь идет о станциях метро третьей, Зеленолужской, линии - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец".

Работа идет по графику и с учетом наличия инвестиций. "Чтобы эти три станции через 2,5 года закончить, полностью завершить этот участок линии", - уточнил Дмитрий Микуленок.-0-