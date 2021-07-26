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26 июля 2021, 17:38

Три полигона с заводами по переработке отходов построят в Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области планируется строительство трех региональных полигонов с заводами по переработке отходов. Новые объекты появятся в Бобруйске и Могилеве, а также Кричевском районе, рассказали корреспонденту БЕЛТА в управлении жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома.

Подготовительным этапом в реализации проекта станет ликвидация всех мини-полигонов на территории области. Из 34 объектов на 1 июля рекультивированы уже пять. К 1 августа будут ликвидированы еще 7 мини-полигонов, один из них - в поселке Глуша Бобруйского района. Объект находится в хозяйственном ведении УКП "Жилкомхоз". В течение августа эта территория будет рекультивирована и передана ГЛХУ "Бобруйский лесхоз".

"Первым в области появится региональный полигон с мусороперерабатывающим заводом в Бобруйске, - отметили в управлении ЖКХ. - В его зону обслуживания войдут сам город, а также Бобруйский, Глусский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы. Мощность завода позволит перерабатывать до 100 тыс. т твердых бытовых отходов в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 2022 года. К строительству приступят уже в августе. Стоимость объекта составит Br78 млн".

Мусороперерабатывающий завод в Бобруйске будет оснащен современным оборудованием с автоматической сортировкой отходов. В том числе на линии установят инфракрасные фотосепараторы, которые могут сортировать бутылочное стекло даже по цвету. Все это позволит рационально перерабатывать твердые бытовые отходы с извлечением максимальной пользы. Так, на заводе планируют перерабатывать пластик в flex, а в перспективе выпускать из бытовых отходов RDF-топливо, которое в первую очередь используется на цементных заводах. В связи с автоматизацией всех процессов на предприятии будет создано до 10 новых рабочих мест.

Аналогичный объект появится и в Могилеве. В его зону обслуживания войдут областной центр, Белыничский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, Круглянский, Чаусский, Могилевский и Шкловский районы. Мусороперерабатывающий завод планируется построить до 2025 года. Кричевский региональный объект по сортировке и использованию ТКО и полигон для их захоронения будет введен в эксплуатацию к 2028 году. В зону его обслуживания попадут Кричевский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский и Чериковский районы.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства области, только за 2020 год на полигонах и мини-полигонах региона размещено почти 366 тыс. т твердых бытовых отходов.-0-

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