16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три района Гомельской области завершили госрегистрацию объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Специалисты продолжают государственную регистрацию объектов недвижимости, находящихся в собственности административно-территориальных единиц Гомельской области. На 1 января 2022 года райисполкомы зарегистрировали 2385 объектов. План на 2021 год выполнен на 72,5%: зарегистрировано 1465 объектов из 2021.

В Кормянском, Лоевском, Петриковском, Светлогорском и Чечерском районах выполнили график 2021 года. В Житковичском, Мозырском и Речицком райисполкомах по итогам прошлого года полностью завершили госрегистрацию недвижимости.

"Основная задача на 2022 год - завершить государственную регистрацию объектов недвижимости, включенных в перечни, с учетом графика, утвержденного председателем Гомельского облисполкома. Районам предстоит завершить государственную регистрацию, зарегистрировав 1358 объектов недвижимости, из них в первом квартале 2022 года - 433 объекта", - рассказали в комитете.

Есть также категория, требующая дополнительного внимания. На балансах неплатежеспособных сельхозорганизаций остаются незарегистрированными 554 объекта недвижимости. Для них определены свои сроки: в течение двух лет, следующих за годом восстановления ими платежеспособности.

Комитет "Гомельоблимущество" ежеквартально рассматривает итоги работы по государственной регистрации для принятия оперативных мер.-0-