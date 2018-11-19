Три станции обезжелезивания планируется открыть в Молодечненском районе до конца года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию станции обезжелезивания в городском поселке Радошковичи, агрогородках Полочаны и Лебедево Молодечненского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора КУП "Молодечноводоканал" Валерий Мельник.
"В Полочанах на объекте идут пусконаладочные работы, в Лебедево и Радошковичах продолжается проектирование. Строительство ведется за счет собственных средств предприятия", - сказал Валерий Мельник.
Всего на данный момент в районе насчитывается девять станций обезжелезивания. Две из них находятся в Молодечно. По словам замдиректора водоканала, центральное городское водоснабжение обеспечивает горожан чистой и качественной водой.
Что касается остальных населенных пунктов, то до 2025 года в районе планируется полностью решить проблему повышенного уровня железа в воде. О том, сколько станций будет построено, говорить пока рано: раньше шла речь о создании 26 объектов, однако сейчас подход к их исчислению изменился. В частности, деревни вокруг Молодечно планируется закольцевать в городскую водопроводную сеть, такой же вариант рассматривается в отношении деревень вокруг Радошковичей.-0-
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