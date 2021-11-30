Трудоустройство и поддержка предпринимательства: как в Беларуси развивают инклюзивную среду

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Наталья Игнатович рассказала сегодня журналистам, как в Беларуси развивают инклюзивную среду, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Игнатович привела некоторые статистические данные: в Минской области порядка 6% от общего населения - люди с инвалидностью. Среди населения 1 млн 473 тыс. человек 90,4 тыс. - люди с ограниченными возможностями, причем почти 7% из них дети. В процентном соотношении инвалиды по зрению представляют порядка 6,5%, инвалиды-колясочники - 5%, инвалиды по слуху - 1,5%.

"В Минской области существует совет по проблемам инвалидов, в который входят все заинтересованные представители структур госаппарата. Совет создан с целью комплексного подхода к решению проблем людей с ограниченными возможностями не только социального характера. Этот вопрос начинается уже с проектирования и строительства объектов, чтобы они в полной мере были адаптированы для всех категорий населения", - отметила заместитель.

На территории Минской области функционирует 23 центра, которые оказывают разные виды социальной помощи и трудовой реабилитации. "Мы обучаем навыкам приготовления пищи и бытового ухода. На территории нашей области есть 20 домов-интернатов, в том числе два из них для детей с инвалидностью", - подчеркнула Наталья Игнатович.

"Сейчас в активной фазе работы находятся комитет и управление по труду, занятости и социальной защите в районах. Уже с 2019 года действует не только практика оповещения об услугах занятости инвалидов, но и сопровождаемое трудоустройство. К сожалению, не каждый человек с инвалидностью может смело общаться с нанимателем, самостоятельно заполнить анкету или составить резюме. Здесь помогают органы занятости, которые в течение трех месяцев после трудоустройства, следят за тем, как человек адаптировался на предприятии", - акцентировала внимание она.

По результатам 10 месяцев были трудоустроены 195 людей с инвалидностью. Существует и обучение различным специальностям, которые сейчас востребованы на рынке труда.

Наталья Игнатович отметила, что к активным мерам занятости относится поддержка предпринимательской деятельности и выдачи субсидий. "В этом году пять человек получили субсидии на развитие предпринимательской и ремесленнической деятельности. Для сельского населения субсидия составляет 15 бюджетов прожиточного минимума, а для городского - 11. Эти деньги можно использовать для приобретения материалов и оборудования", - сказала заместитель председателя.

Она также отметила, что существует еще одно направление в деятельности комитета - адаптация инвалида на рабочем месте. "Оно используется как на обычных предприятиях, так и на профильных. Таким образом человек получает профессиональные навыки труда и закрепляется на производстве. Он приобретает практический опыт, который позволяет проявить себя, а наниматель имеет возможность рассмотреть потенциального работника. В таких направлениях частично компенсируют затраты органы по занятости в виде заработной платы, исчисления страховых выплат", - поделилась Наталья Игнатович.

Заместитель председателя добавила, что выделяются финансовые ресурсы для создания и сохранения рабочих мест на предприятиях, созданных при общественных объединениях.

"Помимо этих вопросов, мы занимаемся всевозможными вариантами реабилитации. На территории Минской области есть санаторий "Подъельники", где оздоровление проходят инвалиды по зрению. Стоимость путевки составляет Br724, и этот вид реабилитации актуален", - подчеркнула она.

Подводя итоги, Наталья Игнатович обратила внимание, что новый законопроект о правах инвалидов и социальной интеграции включил в себя много дополнений, изменений. "В том числе квотирование рабочих мест, которые дадут в перспективе намного больше возможностей для социализации. Каждая семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью, получает социальную пенсию на ребенка, а также пособие по уходу, если мама не работает. Мы также поддерживаем возрастных людей с первой группой инвалидности", - заключила она.

Напомним, что в Беларуси 3 декабря отмечают Международный день инвалидов.-0-