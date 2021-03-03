Трудоустройство, строительство коммуникаций, земельные споры - Соловей провел прием граждан

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темы трудоустройства, строительства коммуникаций, пути разрешения земельных споров обсуждались сегодня на приеме граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о трудоустройстве озвучила молодая женщина. По специальности она биолог. До декрета подрабатывала, в том числе и бухгалтером. Ребенку скоро исполняется три года, и заявительница ищет место работы. Помочь в ситуации поручено главному управлению образования.

Со своей проблемой обратилась к председателю облисполкома гомельчанка, которая является опекуном недееспособной матери. В 2014 году дом матери сгорел. Государство оказало помощь - женщине выделили две новые квартиры. Сейчас дочь хочет продать одну из них. По ее словам, это позволило бы сделать ремонт, обставить мебелью вторую квартиру или купить домик в сельской местности. Однако решением горисполкома было отказано в продаже - это будет считаться ухудшением жилищных условий женщины, которая имеет проблемы со здоровьем. На приеме заявительнице озвучили варианты - сдавать одну из квартир в аренду или делать равноценный по условиям проживания обмен.

Жительницы домов по 10-й Новоселковой Гомеля интересовались перспективой строительства канализации по улице. На ней чуть больше 40 домов. Обсуждался вариант, чтобы финансировать проект на паритетных условиях: 50% население и 50% из бюджета. Такие примеры решения вопросов уже есть на соседних улицах. "Будет ли финансирование, будет ли у нас строительство канализации?" - интересовались на приеме пенсионерки. "Создавайте кооператив, финансирование со своей стороны гарантируем", - ответил Геннадий Соловей. В ближайшее время с жильцами проведут собрание и обсудят все аспекты.

Организовать проезд и проход к своему дому просила жительница Калинино Гомельского района. По ее словам, отсутствие проезда влияет в том числе и на пожарную безопасность. Женщина привела пример: когда было возгорание в ее бане, пожарная машина не могла подъехать. В 2018 году заявительница обратилась с вопросом о проезде к председателю сельсовета, а в 2019 году участок был продан, и соседи запретили женщине ходить по нему. Однако женщина считает, что эти земли должны быть общего пользования. В ситуации поручено разобраться райисполкому.

Земельный спор по установлению границ участков длится не первый год между соседями в поселке Забияка Гомельского района. Искать решение вопроса необходимо в правовой плоскости, подчеркнул председатель облисполкома.

Также на приеме жители области поднимали темы работы гаражных кооперативов, благоустройства и другие. Обращения взяты на контроль.-0-