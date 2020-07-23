Трудовая акция, велопробег и уникальные открытки - в Гродно встречают участников молодежного поезда

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" сегодня посещают Гродно. Для них подготовлена насыщенная программа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Пассажиры поезда познакомятся с главными достопримечательностями города и региона. Например, на сегодня запланирован велопробег в окрестностях Августовского канала. Участники проекта увидят в том числе фортификационные сооружения 68-го Гродненского укрепрайона.

Во время открытого диалога в молодежном центре "Гродно" активисты вместе с руководством города и области, ветеранами комсомольского движения обсудят волнующие молодых людей проблемы. Здесь же пройдет мини-концерт, будут работать интерактивные тематические площадки. Примечательно, что гостям предложат отправить домой уникальные открытки с видами на достопримечательности Гродно.

В городском зоопарке пройдет трудовая акция: участники поезда заложат аллею из туй. Здесь же будет установлена памятная табличка.

Вечером гостей ждет физкультурно-оздоровительное мероприятие "Береги здоровье смолоду!" в гродненском аквацентре. Итоги пребывания в Гродно планируется подвести во время круглого стола "Молодой специалист: вчера и сегодня".

Перед отправкой поезда гродненцы подготовили для гостей сюрприз. Пока его держат в секрете.

Участниками стилизованного железнодорожного состава "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стали 90 человек со всех уголков страны. Это студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогсферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. Железнодорожный состав стартовал 18 июля на Дне молодежи во время "Славянского базара в Витебске". За семь дней поезд проследует по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск.-0-