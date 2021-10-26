Цех карбамида на "Гродно Азоте" включен в работу после внепланового ремонта

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цех "Карбамид-3" на "Гродно Азоте" включен в работу после проведения внепланового ремонта оборудования, сообщили БЕЛТА на заводе.
"С 16 октября для проведения внепланового ремонта оборудования был остановлен цех "Аммиак-3". Для поддержания баланса по газообразной двуокиси углерода дополнительно останавливался цех "Карбамид-3". Все запланированные работы завершены", - рассказали на предприятии.
"Аммиак-3" приступил к пусковым работам уже в выходные. Сейчас цех работает на установленных регламентом нагрузках. "Карбамид-3" также вышел на работу в полном объеме.-0-