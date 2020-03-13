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13 марта 2020, 17:50

Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня

Сергей Румас знакомится с ходом строительства цеха
Сергей Румас знакомится с ходом строительства цеха

13 марта, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный проект по строительству цеха по производству топливных гранул (пеллет) в Житковичском лесхозе намерены реализовать к 1 июня этого года, сообщил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч во время посещения лесхоза премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Продукция лесхоза
Продукция лесхоза

Цех в Житковичах - один из шести проектов, которые реализуются в Беларуси по комплексной программе по сокращению остатков низкокачественной древесины, а также для повышения эффективности использования древесных ресурсов. "Реализовать проект в Житковичах намерены к 1 июня 2020 года. Стоит задача оптимизировать силы, чтобы выполнить все к сроку", - сказал Владимир Креч.

Строительство
Строительство

Общая мощность пеллетных производств составит 156 тыс. т в год. В Житковичах смогут выпускать около 20 тыс. т продукции. "Это дополнительно даст лесхозу валютную выручку в размере $2,5 млн", - отметил замминистра. По его информации, срок окупаемости проекта по документам 7 лет, однако его предполагается сократить. Реализация проекта позволит создать 16 новых рабочих мест.

Продукция
Продукция

Замминистра отметил перспективные контракты на пеллеты на внешних рынках. Сергей Румас обратил внимание, что продукция должна найти свою нишу и на внутреннем рынке. Премьер-министр интересовался сроками поставок оборудования для цеха, проработкой логистики доставки готовой продукции, ее стоимостью, организацией радиационного контроля.

Владимир Креч уточнил, что в этом году четыре производства пеллет будут введены в мае, в Мозыре - до 1 июня. Еще минимум шесть заводов планируют построить до конца 2021 года.-0-

Фото Сергея Холодилина

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Житковичи Министерство лесного хозяйства производство Румас
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