Цена участка под многоэтажную застройку в Бресте выросла на торгах в четыре раза

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Земельный участок площадью свыше 10 га в районе Гребного канала в Бресте будет застраивать ООО "АйронИнвестПроект" из Минска. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Накануне столичная компания стала победителем аукционных торгов по продаже права заключения договора аренды земельного участка по ул.Октябрьской Революции для строительства многоквартирных жилых домов. Это, кстати, один из самых крупных участков, когда-либо выставляемых на продажу в городе. За приобретение лота на торгах сражались три участника, два из которых представляли Брест. В итоге при начальной цене в Br1,64 млн он был продан за Br6,6 млн", - отметил мэр.

Победитель торгов приобрел право заключения договора аренды земельного участка на 50 лет. Теперь на протяжении двух лет ООО "АйронИнвестПроект" необходимо разработать и утвердить проектную документацию, а затем в течение шести месяцев со дня ее утверждения приступить к освоению земельного участка. В живописном месте, фактически на берегу канала, предполагается возвести жилой квартал из многоэтажных домов со встроенными помещениями общественного назначения, объектами торговли и паркингом.-0-