Центральный ботанический сад в День защиты детей организует показ мод и шоу-программы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси 1-2 июня приглашает на праздничное мероприятие "Подарим радость детям", посвященное Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА в учреждении.
В программе - анимационные шоу-программы с клоунами и фокусниками, выступления детских коллективов, показ мод, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, трансформеров и научное шоу. Гостей будут развлекать трехметровый танцующий аэромедведь и ростовые куклы Елены Цегалко.
Будут работать фотозоны, игровые, детские развивающие, спортивные и музыкальные площадки. Гостей пригласят на бизиборд-игротеку и бэби-йогу. Ожидаются мероприятия по финансовой грамотности для детей. Посетители могут заглянуть на выставку-продажу и фудкорт, принять участие в розыгрыше ценных призов и подарков. Сюрпризы подготовили и издательства детских журналов.
В субботу, 1 июня, с 13.00 до 13.30 будут организованы просветительские экскурсии "Популярный и загадочный рододендрон".
Главная цель праздника - раскрыть лучшие качества в ребенке, создать атмосферу семейного праздника, сформировать культуру полезного досуга для родителей и детей, в игровой форме обучать подрастающее поколение бережному отношению к природе.
Кроме того, в эти дни можно принять участие в благотворительной акции "Подарим радость детям детского дома вместе!". В дар будут принимать книги, игрушки, школьные принадлежности. Все собранные подарки передадут дому ребенка №1.-0-
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