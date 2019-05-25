Центральный ботанический сад в День защиты детей организует показ мод и шоу-программы

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси 1-2 июня приглашает на праздничное мероприятие "Подарим радость детям", посвященное Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В программе - анимационные шоу-программы с клоунами и фокусниками, выступления детских коллективов, показ мод, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, трансформеров и научное шоу. Гостей будут развлекать трехметровый танцующий аэромедведь и ростовые куклы Елены Цегалко.

Будут работать фотозоны, игровые, детские развивающие, спортивные и музыкальные площадки. Гостей пригласят на бизиборд-игротеку и бэби-йогу. Ожидаются мероприятия по финансовой грамотности для детей. Посетители могут заглянуть на выставку-продажу и фудкорт, принять участие в розыгрыше ценных призов и подарков. Сюрпризы подготовили и издательства детских журналов.

В субботу, 1 июня, с 13.00 до 13.30 будут организованы просветительские экскурсии "Популярный и загадочный рододендрон".

Главная цель праздника - раскрыть лучшие качества в ребенке, создать атмосферу семейного праздника, сформировать культуру полезного досуга для родителей и детей, в игровой форме обучать подрастающее поколение бережному отношению к природе.

Кроме того, в эти дни можно принять участие в благотворительной акции "Подарим радость детям детского дома вместе!". В дар будут принимать книги, игрушки, школьные принадлежности. Все собранные подарки передадут дому ребенка №1.-0-