Центры обслуживания налогоплательщиков открылись в Слуцке и Молодечно

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инспекциях Министерства по налогам и сборам по Слуцкому и Молодечненскому районам заработали центры обслуживания плательщиков (ЦОП), сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Юрий Коновалов.

Ранее такие центры были открыты в инспекциях по Борисовскому, Минскому, Смолевичскому районам.

"Центры обслуживания плательщиков организованы с применением фирменного стиля налоговых органов. При входе установлены терминалы электронной очереди, удобная навигация, места для ожидания устроены с комфортом. Использованы принципы четкого зонирования и разделения процессов, что позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг", - отметил Юрий Коновалов.

В зале посетителям помогают администраторы из отдела по работе с плательщиками. Они консультируют, распределяют потоки людей, помогают в работе с терминалом электронной системы управления очередью, а также в заполнении необходимых документов перед приемом, чтобы человек приходил к специалисту с уже готовыми документами.

При обращении в ЦОП физические лица смогут получить большой спектр услуг: постановка и снятие с учета в налоговых органах; регистрация личного кабинета; представление налоговых деклараций по подоходному налогу и деклараций о доходах и имуществе; разъяснение вопросов, связанных с исчислением земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю; подача заявлений для зачета, возврата излишне уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин); разъяснение порядка налогообложения при сдаче в наем жилых и не жилых помещений. А также порядка уплаты: единого налога для плательщиков - физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, ремесленного сбора, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, иных вопросов, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Организациям и индивидуальным предпринимателям в ЦОП доступны такие услуги, как: выписка из лицевого счета; представление документов для взыскания дебиторской задолженности; выдача итоговых документов; подача заявлений для зачета, возврата излишне уплаченных сумм налогов, сборов (пошлин); информирование о нормах налогового законодательства и разъяснение вопросов, связанных с его применением.

Центры обслуживания плательщиков работают пять дней в неделю.-0-