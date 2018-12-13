Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
13 декабря 2018, Чт
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4136
USD 2.1204
RUB 3.2021
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда
Президент
Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров и создание условий для равного доступа на рынки - Румас
Экономика
В Беларуси расширили перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике
Экономика
"От жены был шквал поцелуев!" Квартиру от "Евроопт" выиграл многодетный военнослужащий из Мачулищей
Общество
"Дана Молл": новогодний "Театр чудес" продолжается! Новое представление - 15 декабря!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Межмидовские консультации стран СНГ по внешнеполитическому планированию пройдут в Минске
19:42 Политика
Радиостанция "Центр FM" начала вещание в Могилеве и Гомеле
19:33 Регионы
В Кличеве на нетрезвого лжеминера школы возбудили уголовное дело
19:27 Происшествия
Нацбанк обсудил с ведущими банками и ИТ-компаниями сотрудничество в сфере цифровых технологий
19:15 Экономика
Ледовую арену в Малиновке задействуют для питания участников II Европейских игр
18:41 Регионы
Цены на квартиры в Минске осенью стабилизировались
18:30 Регионы
Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров и создание условий для равного доступа на рынки - Румас
18:28 Экономика
В Гродно с начала года выявлено семь случаев бешенства среди животных
18:23 Регионы
Беларусь и Германия обсуждают создание комиссии историков
18:23 Общество
РЕПОРТАЖ: "Колядки в Купаловом доме": как найти счастье на елке
18:19 Общество
Транспорт Минска меняет график движения в последней декаде декабря
18:09 Регионы
Почти 90% бюджета Витебской области в январе-октябре было направлено на госпрограммы
18:01 Регионы
Соглашение по визам с РФ будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси - Румас
18:01 Экономика
Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2018/2019, а также чемпионата мира в Эстерсунде
17:50 Турнирные таблицы
Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства - Медведев
17:44 Политика
ФОТОФАКТ: Приют для бездомных и больных домашних животных содержит жительница Речицкого района
17:41 Регионы
Белоруска Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в финал ЧМ по плаванию в Ханчжоу
17:37 Спорт
Доротея Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Ирина Кривко - 6-я
17:24 Спорт
Первая электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 17-19 декабря
17:16 Регионы
Соломенный замок сгорел в Ивьевском районе
17:15 Происшествия
Все новости
Темы
Жилье в Минске Жилье в Минске
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Цены на квартиры в Минске осенью стабилизировались

Регионы 13.12.2018 | 18:30
Фото из архива
Фото из архива
Жилье в Минске Новости темы Жилье в Минске
Другие темы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске цены на квартиры осенью стабилизировались на уровне Br2,6-2,68 тыс. за 1 кв.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

"За минувшие три месяца осени цены на квартиры изменялись в пределах 1%. В ноябре цена 1 кв.м составила Br2,68 тыс., что на 14,5% больше, чем в январе текущего года. На протяжении одиннадцати месяцев цены были выше в среднем на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - рассказали в агентстве.

В ноябре в столице зафиксировано 989 сделок купли-продажи (без учета продажи долей и комнат). Это на 16% меньше, чем в октябре, и на 11% - по сравнению с началом года. На покупку квартир было потрачено Br140 млн, что на 2% меньше, чем в январе.

На протяжении всего года доля сделок купли-продажи с квартирами на первичном рынке снижалась. В ноябре этот показатель составил всего 5%, в августе - 8%, в мае - 12%, марте - 16%. Первичный рынок - квартиры в жилых многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию.

За ноябрь в ипотеку в Минске было приобретено всего 16 квартир. В целом в Беларуси покупка квартир в ипотеку не пользуется большим спросом.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
жилье, Минск, цены
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4136 BYN 2.411 BYN 2.416 BYN
USD
2.1204 BYN 2.12 BYN 2.124 BYN
RUB
3.2021 BYN 3.19 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда
Все видео

Фотоновости

Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров и создание условий для равного доступа на рынки - Румас
Все фото

Инфографика

Торговля в Минске в праздничные дни Магазинам Минска с 15 декабря по 15 января рекомендовано работать без закрытия на ремонт и санитарный день.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко о ЕС: с соседями надо строить отношения и жить нормально
Лукашенко: если не будет препятствий, российского рынка Беларуси хватит навсегда
Беларусь предлагает Карелии поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК
Политика
Дмитрий Медведев Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства - Медведев
Межмидовские консультации стран СНГ по внешнеполитическому планированию пройдут в Минске
НАТО и Беларусь ведут диалог и обмениваются видением проблем безопасности
Экономика
Сергей Румас Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров и создание условий для равного доступа на рынки - Румас
Нацбанк обсудил с ведущими банками и ИТ-компаниями сотрудничество в сфере цифровых технологий
Соглашение по визам с РФ будет подписано после завершения внутригосударственных процедур в Беларуси - Румас
Происшествия
Фото из архива Уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Лосицкого будет рассматривать Мингорсуд
В Кличеве на нетрезвого лжеминера школы возбудили уголовное дело
Соломенный замок сгорел в Ивьевском районе
Общество
С 10 декабря по 6 января Алиса приглашает всех покупателей "Евроопт" в волшебный мир Зазеркалья Сказки оживают в "Евроопт"! 10 декабря в Минске презентовали книгу "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями
Беларусь и Германия обсуждают создание комиссии историков
РЕПОРТАЖ: "Колядки в Купаловом доме": как найти счастье на елке
Спорт
Доротея Вирер. Фото IBU Доротея Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Ирина Кривко - 6-я
Белоруска Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в финал ЧМ по плаванию в Ханчжоу
Нападающий "Динамо-Минск" Денис Казионов повторно выставлен на драфт отказов
Технологии
МЧС Беларуси открыло на сайте новый раздел - "Лайфхаки"
Австралия создает национальное космическое агентство
Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений
Культура
Театральная постановка "Приключения бременских музыкантов" Новогоднюю версию "Бременских музыкантов" подготовили в Гомельском облдрамтеатре
Победители Национальной кинопремии Беларуси получат денежные призы в 50 и 100 базовых величин
Дни культуры Венгрии планируется организовать в Минске в 2019 году
В мире
Фото Reuters Число погибших при крушении поезда в Анкаре возросло до 9 человек
Стрелок из Страсбурга хотел отомстить за собратьев из Сирии
Полиция опубликовала фото страсбургского стрелка
Калейдоскоп
Фото из социальных сетей Пользователи Сети озадачены иллюзией со столбом
Ди Каприо вернул "Оскар"
Платье принцессы Дианы и любимая кукла Елизаветы II проданы на аукционе
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Валентин Шатравко 17 декабря, 12:00 Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк 11 декабря Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия