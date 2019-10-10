Цены на квартиры в Минске в III квартале выросли на 2-3%

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске цены на квартиры в III квартале выросли на 2-3%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"В белорусских рублях рост средней цены квадратного метра в конце III квартала относительно II квартала 2019 года на первичном рынке составил 2-3%, на вторичном - около 2%. Ввиду колебаний курса валюты, изменение средней цены в долларовом выражении немного меньше: для первичного и вторичного рынка рост средней цены квадратного метра составил 1-2%", - отметили в агентстве. Средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке в однокомнатной квартире в сентябре составила Br2 840, на вторичном - Br2 940.

По данным НКА, за III квартал в Минске было совершено 3 114 сделок купли-продажи квартир (без учета продажи долей и комнат), что на 4% меньше, чем в предыдущем квартале. "При этом количество зарегистрированных сделок в II и III кварталах этого года практически сравнялось с показателями за аналогичные периоды 2018-го", - отметили в агентстве. В частности, за III квартал оно меньше всего на 1,2%, чем в III квартале прошлого года, когда было зарегистрировано 3 150 сделок купли-продажи.

Сезонного затишья на рынке купли-продажи квартир в этом году не наблюдалось. В среднем в месяц в Минске в этом году заключалось 1 016 сделок. "Вместе с тем стоит отметить низкую активность рынка в первый осенний месяц - 881 сделка купли-продажи", - констатировали в НКА. При этом в агентстве отмечают, что количество сделок еще может измениться из-за заявительного принципа регистрации. Опыт показывает, что за следующий отчетный месяц может быть дозарегистрировано около 100 сделок купли-продажи.

На долю сделок купли-продажи квартир на первичном рынке в III квартале пришлось 9% от общего числа сделок (речь о квартирах в многоквартирных жилых домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней с дня ввода дома в эксплуатацию).

Общая емкость рынка квартир в Минске за III квартал составила Br432 млн. Это на 7% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 10%, чем за аналогичный период предыдущего года.-0-