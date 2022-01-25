Цикл мероприятий подготовили могилевские библиотеки к Году исторической памяти

25 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Патриотические и просветительские акции, творческие и литературные проекты, виртуальные выставки и онлайн-челленджи - могилевские библиотеки подготовили цикл мероприятий к Году исторической памяти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе маркетинга и социокультурной деятельности Центральной городской библиотеки им. К.Маркса.

"Публичные библиотеки города Могилева приглашают могилевчан и гостей города стать участниками культурно-просветительских историко-патриотических мероприятий, которые пройдут в течение года - это будут свитч-программы под общим названием #ВМЕСТЕВИСТОРИЮ_BY, - рассказали в центральной библиотеке. - Этот год объявлен в Беларуси Годом исторической памяти и пройдет он под знаком сохранения героического наследия и правды о всех периодах жизни белорусского народа".

В течение года для детей, молодежи и взрослых в библиотеках пройдут патриотические акции, часы и вечера памяти, исторические экскурсы - это будет историко-патриотический марафон "Страницы Победы".

В феврале цикл мероприятий продолжат тематические встречи, посвященные родному языку. В последний зимний месяц большая часть мероприятий в библиотеках будет посвящена международному празднику - Дню родного языка. Читатели смогут прикоснуться к красоте народного слова - пройдет "адзіны этна-дзень "Мода на мову".

"Помнить о прошлом, это значит еще и отдавать дань тем великим людям, которые внесли большой вклад в развитие страны. Такими людьми по праву можно назвать белорусских писателей-классиков, среди которых Янка Купала и Якуб Колас - несменные друзья и главные символы белорусской литературы. К слову, в 2022 году вся культурная общественность будет отмечать 140-летний юбилей этих выдающихся авторов", - отметили организаторы.

Дети и молодежь станут участниками разнообразных проектов - творческих, литературных, игровых: имидж-проекта "Не змоўкне голас песняра" по продвижению имени Я. Коласа, творческого проекта "Янка Купала - наш гонар і нацыянальная слава" и других. Ребята смогут принять участие в международном конкурсе #МОИПЕСНЯРЫ, где проявят свой талант в знании творчества мастеров белорусского слова. "Традиционные купаловские чтения, которые ежегодно проходят в нашем учреждении, соберут ценителей творчества авторов в сентябре этого года и будут также приурочены к 140-летнему юбилею писателей", - рассказали в библиотеке.

Всем любителям книги организаторы предлагают прикоснуться к исторической и современной жизни нашей Беларуси посредством разнообразных книжных выставок: выставок-инсталляций, фотоэкспозиций, витражных выставок, организованных во всех библиотеках города.

Разнообразные творческие и тематические мероприятия пройдут и в онлайн-формате. Информационные просветительские ресурсы на сайте учреждения: "Библиотечный трибьют", "История моей семьи - в летопись Великой Победы", "Стена памяти участников ВОВ", виртуальные выставки, онлайн-челленджи, викторины, исторические интерактивные игры и кроссворды. "Все мероприятия будут направлены на просвещение и воспитание патриотизма, духовности, формирование любви и уважения к историческому прошлому и будущему нашей родной страны", - рассказали организаторы.

Более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Центральной городской библиотеки.-0-