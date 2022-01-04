Цуран: местные власти подключились к обсуждению проекта Конституции сразу после его опубликования

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные власти подключились к обсуждению проекта изменений в Конституцию сразу после его опубликования. Об этом сегодня сказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений в Конституцию с трудовым коллективом ОАО "Керамин", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"С первых дней мы начали разъяснять новые положения в трудовых коллективах. Диалоговые площадки хороши тем, что позволяют людям задать и разнообразные частные вопросы. А мы своей целью также ставим услышать мнение горожан о действиях властей, руководства предприятий, узнать, все ли вопросы решаются на местах или где-то требуется помощь на законодательном уровне", - поделился Артем Цуран.

Фото Telegram-канал "Минск. Официально"

По завершении работы диалоговой площадки было решено все вопросы и предложения заводчан аккумулировать и передавать через профсоюзный комитет предприятия.

Для проведения в Минске диалоговых площадок по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции сформировано девять групп из числа парламентариев, депутатов, членов Конституционной комиссии и других экспертов. Планируется, что в январе каждая группа проведет по 2 диалоговые площадки в неделю.-0-