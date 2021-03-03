Цуран: ремонту учреждений образования в столице уделят особое внимание

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особое внимание в 2021 году планируется уделить ремонту столичных учреждений образования и прилегающих к ним территорий. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран на итоговой коллегии комитета по образованию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подводя итоги сложного года, можно сказать, что сфера образования справилась со всеми трудностями. Это подтверждают результаты, победы педагогов и учащихся", - отметил Артем Цуран.

Касаясь итогов, он также обозначили проблемные точки. Это текущий ремонт учебных учреждений, благоустройство прилегающих к школам и детским садам территорий, спортивных объектов, чему уделят особое внимание. Например, в текущем году планируется полная замена старых окон в учреждениях общего среднего образования. Будут установлены сроки по их замене и в учреждениях дошкольного образования. -0-

Артем Цуран. Фото из архива