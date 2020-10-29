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29 октября 2020, 16:05

Турчин: без статистики и анализа сложно принять верное управленческое решение

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без статистики и анализа сложно принять верное управленческое решение. Об этом сегодня заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин в Несвиже на мероприятии к 100-летию органов государственной статистики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного региона.

"Для постановки правильного диагноза в медицине важен точный анализ причин болезни. Так и в управленческой деятельности: для принятия решений мы должны опираться на точные сведения, чтобы верно принимать решения. Статистика играет в этом важную роль. Они - партнеры государственных и местных органов власти. Мы всегда работаем в одной связке. Те массивы данных, которые они предоставляют, определенно важны. Ведь чтобы двигаться в экономике вперед, надо всегда видеть объективную картину", - сказал Александр Турчин.

На праздничном мероприятии в Несвиже сегодня награждали лучших специалистов органов статистики, а также рассказали о значимости науки, которая помогает анализировать количественные изменения в развитии общества, измерять прогресс и формировать базис для принятия многих решений. -0-

Фото пресс-службы Миноблисполкома

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