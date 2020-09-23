Турчин: главная задача власти - создать условия для комфортного проживания людей

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача власти - создать условия для комфортного проживания людей, заявил сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания Червенского районного краеведческого музея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для власти приоритет - социальная, инженерная и транспортная инфраструктуры городов. Червень за время подготовки к областным "Дажынкам" шагнул в этом направлении. Объекты социальной инфраструктуры - это музей, в субботу будем открывать детский сад, отремонтированы школы. Конечно, транспортная инфраструктура - значительные средства были вложены в благоустройство дорог, улиц, дворовых территорий, - рассказал Александр Турчин. - Этот принцип мы будем и дальше реализовывать. То есть прежде всего - комфортное проживание людей в городах. Сады, школы, больницы, зоны отдыха - для того, чтобы люди могли себя чувствовать комфортно. Это самая главная задача власти."

Здание Червенского районного краеведческого музея было построено в 1900 году. В июле 2014-го произошло частичное обрушение строительных конструкций перекрытия между подвалом и первым этажом, здание было признано предаварийным. В январе 2018 года принято решение о проведении капитального ремонта. В результате проектно-изыскательских работ выяснилось, что ориентировочная стоимость реконструкции в 2,1 раза больше, чем новое строительство. Поэтому было решено снести старое здание и возвести новое.

Площадь новой застройки - 605,9 кв.м. В новом здании музея предусмотрены: конференц-зал, выставочный зал для организации постоянных выставок, три экспозиционных зала. Одной из центральных будет являться экспозиция космической направленности, созданы разделы экспозиций, посвященные Хаиму Сутину и Станиславу Монюшко. В музей будет перемещена экспозиция народного быта, которая в данный момент находится в деревне Иваничи. Спектр услуг будет значительно расширен за счет проведения авторских встреч, круглых столов, лекций, презентаций. Создана безбарьерная среда. Предусмотрено использование информационных технологий: аудиогидов, информационных панелей.

Как отметил председатель Миноблисполкома, в регионе давно не открывали новых музеев. Поэтому сегодняшнее событие действительно знаковое. "Культура - это важная составляющая жизни любого общества. И нам надо более активно идти в этом направлении", - добавил Александр Турчин.-0-

Фото пресс-службы Миноблисполкома