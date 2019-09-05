Турчин и Мицкевич проведут совместный выездной прием граждан в Лиде

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси апробируется на практике новая форма работы с обращениями граждан и юридических лиц - проведение совместных выездных приемов руководящими работниками центральных органов государственного управления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В Лидском райисполкоме (г.Лида, ул.Советская, 8) 11 сентября в 11.00 состоится личный прием граждан первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным, курирующим вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, развития цифровой экономики, имущественных отношений, предпринимательства, торговли, услуг населению, и заместителем главы Администрации Президента Беларуси Валерием Мицкевичем, курирующим вопросы правового обеспечения деятельности главы государства, разработки и реализации государственной политики в сфере судоустройства, судопроизводства, адвокатской, нотариальной деятельности, оказания юридических услуг и риелторской деятельности, деятельности государственных органов и иных государственных организаций по дебюрократизации государственного аппарата.
Совместный прием указанных должностных лиц позволит обсудить широкий круг вопросов как экономического, так и правового характера, а также не только узнать и решить проблемы граждан, но и оценить работу вертикали власти в конкретном регионе республики.
Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 5, 6 сентября 2019 года по телефону 8 0154 53 40 21, 7 сентября 2019 года - по телефону 8 0154 53 40 30 (до 14.00).-0-