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04 ноября 2020, 16:58

Турчин: на дискуссионных площадках важно уметь слышать разные мнения

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обсуждении изменений в Конституцию важно услышать разные мнения людей. Об этом сказал журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время областной дискуссионной площадки по обсуждению актуальных вопросов развития страны и регионов, которая прошла сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В ноябре мы должны подать предложения в оргкомитет о проведении VI Всебелорусского собрания, поэтому времени остается мало. Проведены встречи в области на дискуссионных площадках. Обсуждены два блока вопросов на высоком экспертном уровне. Подняты темы изменения Конституции и избирательного законодательства, а также проанализированы идеи экономического характера", - отметил Александр Турчин.

В ходе открытой дискуссии участники обсудили предложения, выделили плюсы и минусы вынесенных на обсуждение предложений и выработали оптимальный алгоритм дальнейшей работы.

"Нам важно мнение людей, которые каждый день сталкиваются с рядом проблем и на основании своего опыта и рода деятельности способны конструктивно посмотреть на различные предложения по изменениям в Конституцию", - подчеркнул Александр Турчин.

В дискуссии участвовали руководители крупнейших государственных предприятий, негосударственного сектора экономики, независимые эксперты. На обсуждение выносили темы перехода от мажоритарной к смешанной избирательной системе выборов депутатов парламента, возврата к однопалатному парламенту, дискутировали о пересмотре законодательства о коррупции и упрощении законодательства о государственных закупках, введении понятия "приоритетные отрасли экономики" для, например, IT-сферы.-0-

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