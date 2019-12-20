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20 декабря 2019, 12:34

Турчин: назначение губернатором - будто возвращение домой после долгой командировки

Александр Турчин
Александр Турчин

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначение на пост губернатора Александр Турчин сравнил с возвращением домой после долгой командировки. Об этом председатель Миноблисполкома рассказал сегодня на встрече с заслуженными жителями столичного региона в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно глава государства оказал мне высокое доверие, назначив председателем Миноблисполкома. С одной стороны, я волновался, а с другой, был спокоен: все-таки пять с половиной лет до этого отработал в облисполкоме. Такое чувство, будто после длительной командировки возвращался домой", - признался Александр Турчин.

По словам губернатора, для него большая честь, что люди нашли время встретиться с ним. "Здесь присутствуют руководители, с которыми я работал в свое время. С вами я прошел путь становления. Хотелось бы, чтобы наши встречи стали регулярными, чтобы узнавать ваше видение развития области, - сказал Александр Турчин. - Меня впечатлило, что в 2011-2015 годах Минская область развивалась в четыре раза быстрее, чем остальные регионы. Это говорит о мощном потенциале. И свою задачу вижу в том, чтобы область развивалась так же и даже быстрее. Планов много, мыслей много. Вместе мы постараемся их реализовать".

На встречу с Александром Турчиным пригласили более 20 человек. Это деятели искусства и спорта, бывшие руководители крупных предприятий, ведомств и организаций, работники облисполкома и райисполкомов. В их числе и Борис Батура, председатель Минского облисполкома в 2010-2013 годах. Он подчеркнул важность подобных мероприятий. "Практически при всех из присутствующих губернаторов область была передовиком. Мне кажется, регион и сегодня впереди на фоне других областей, при этом возможностей у него гораздо больше, так что государство вправе рассчитывать на еще более серьезную отдачу. Поэтому наш опыт можно и нужно использовать", - считает экс-губернатор.

На потенциал центрального региона обратила внимание и Ольга Даргель, заместитель председателя Миноблисполкома в 1984-1994 годах и министр социальной защиты в 1994-2001 годах. "Независимо от места работы я всегда интересовалась жизнью Минской области и горжусь тем, что наш регион процветает. Мои коллеги в комитете по труду и социальной защите продолжают наши традиции, оказывают помощь нуждающимся. Работа нелегкая, но они справляются. Рада встрече с новым руководством. Минская область всегда была передовиком производства. Надеюсь, что будут продолжены лучшие начинания и регион будет процветать", - сказала она.

Участники мероприятия обсудили возможности дальнейшего развития Минской области, обменялись мнениями по волнующим вопросам. В программе также экскурсии на предприятия "БЕЛДЖИ" и "Озерицкий-Агро".-0-

Фото Оксаны Манчук

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