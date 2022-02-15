Турчин назвал Будслав возможным центром религиозного туризма в Минской области

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будслав в перспективе может стать центром религиозного туризма в Минской области. Об этом после встречи с представителями Римско-католической церкви во главе с Апостольским нунцием в Республике Беларусь архиепископом Анте Йозичем заявил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Минской области есть, на мой взгляд, такой знаковый для всей страны объект, как Будславский костел. Еще в 2012 году мы вкладывали немалые деньги в ремонт этого архитектурного памятника. Сегодня мы с нунцием обсуждали не только вопросы сохранения костела, но и саму перспективу сделать Будслав возможным центром религиозного туризма в Минской области. Мы договорились в ближайшее время съездить туда, чтобы понимать, в каком направлении двигаться", - сказал председатель Миноблисполкома.

По мнению Александра Турчина, отношения государства, Минского областного исполнительного комитета с костелом позитивные. "Я верю, что мы можем принести друг другу много пользы. Одно из первых запланированных нами мероприятий - перенос останков Фабиана Малишевского в костел в Столбцах. Это значимое событие как для Минской области, так и для верующих всей Беларуси", - подчеркнул Александр Турчин.-0-