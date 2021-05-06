Турчин: ветераны должны чувствовать нашу заботу постоянно

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны должны чувствовать нашу заботу постоянно, поэтому стараемся окружать их вниманием на протяжении всего года. Об этом сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, поздравляя сегодня с наступающим Днем Победы участника войны, почетного гражданина Минской области Александра Слободу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Время неумолимо, поэтому с каждым годом становится все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди заслуживают нашего уважения, почтения, а также внимания не только в преддверии 9 Мая и в праздничные дни, а всегда, поэтому стараемся окружать их заботой на протяжении всего года, - сказал Александр Турчин. - Среди достойнейших граждан нашей области - Александр Иванович Слобода, который в свое время рисковал жизнью ради свободы и независимости страны".

Ветеран в прошлом году отпраздновал 100-летие. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в обороне Могилева, Москвы, руководил партизанским отрядом, освобождал Беларусь. Сейчас о боевых сражениях ему напоминают три ранения, а также многочисленные ордена и медали, которые давно не помещаются на груди. "Всегда приятно, когда о тебе помнят. Очень рад, что навестили. Вижу, как некоторые люди пытаются фальсифицировать события войны, уменьшить значимость Советской армии в борьбе с фашизмом. Горько на это смотреть не только мне, но и другим ветеранам, ведь мы воевали, переживали все эти моменты, боролись за свободу своей страны и лучшую жизнь для людей. Мне кажется, это заслуживает того, чтобы белорусы берегли наше героическое прошлое", - поделился Александр Слобода.

За боевые заслуги ветеран награжден золотой медалью "Серп и молот", двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", орденом Почета, медалями "За отвагу", "Партизану Отечественной войны" 1-й степени, "За оборону Москвы", четырьмя почетными грамотами Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Совета Министров, двумя Благодарностями Президента Республики Беларусь.

После войны Александр Слобода избирался секретарем Гомельского и Бобруйского обкомов комсомола. Занимал посты второго секретаря Слуцкого райкома партии, председателя Слуцкого райисполкома, первого секретаря Любанского райкома партии. Долгое время работал заместителем председателя народного контроля БССР, также был председателем Минского областного совета ветеранов.-0-

Фото Миноблисполкома