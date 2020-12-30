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30 декабря 2020, 10:24

Турчин вручил госнаграды и Благодарности Президента

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня вручил государственные награды и Благодарности Президента заслуженным жителям столичного региона. Церемония награждения состоялась в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Год был очень непростым - в связи с эпидемиологической ситуацией, с точки зрения экономики, политических событий. Но в канун Нового года хочется найти хорошее, что было. Хорошее есть: мы научились жить в новых реалиях, противостоять новым вызовам", - сказал Александр Турчин. Особую благодарность он выразил медикам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. "Мы создавали новые предприятия, строили объекты социальной сферы даже в столь непростое время. Все благодаря тому, что на Минщине работают такие люди, как вы. Без вас, ваших коллективов трудно было бы все это сделать", - добавил глава области.

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие региона медалью "За трудовые заслуги" награждены 11 человек. Среди них представители руководства Минского облисполкома, Минского, Любанского, Борисовского, Жодинского райисполкомов, председатели Любанской и Пуховичской районных организаций ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Тамара Хаустович и Анна Соболевская, заместитель начальника инспекции - начальник управления по работе с плательщиками по Копыльскому району ИМНС по Слуцкому району Валентина Кендыш, водитель погрузчика 6-го разряда Дорожно-строительного управления №13 ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Петр Русак, начальник склада хранения нефтепродуктов №4 цеха эксплуатации складов хранения нефтепродуктов РДУП по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Александр Мельников.

"Эта награда - заслуга всего коллектива области, отраслей, которые я курирую, в том числе строительной, - отметил заместитель председателя Миноблисполкома Александр Кручанов, который тоже сегодня в числе награжденных. - По итогам 11 месяцев удельный вес в ВРП - 9,8%. Это значительный вклад строителей в копилку Минской области. Именно слаженная системная работа коллективов и руководства позволяет справляться с поставленными задачами. Мы построили как никогда много детских садов - их сдано 12 и еще 4 вводятся. Это важный вклад в то, чтобы обеспечить развивающиеся районы, молодые семьи такими нужными соцучреждениями. Кроме того, большой удельный вес строительства жилья: поставленная правительством задача по жилью для 1980 семей будет перевыполнена в этом году".

Кроме того, десять человек удостоены Благодарности Президента. Среди них глава СПК "Агрокомбинат Снов" Николай Радоман, гендиректор информационного агентства "Минская правда" Лариса Коршун, представители облисполкома, руководства Солигорского, Борисовского, Молодечненского, Логойского, Слуцкого и Пуховичского райисполкомов. Благодарность Администрации Президента объявлена члену Совета Республики, директору средней школы №14 города Молодечно Калине Капуцкой. Она призналась, что такая оценка труда, поощрение очень приятны и мотивируют. "Учитель воспитывает подрастающее поколение, то есть без этого труда и будущее нашей страны невозможно. Очень важно поддержать наших педагогов, поощрить наградами, потому что важность их работы, не всегда заметная в ежедневном режиме, в перспективе становится очевидной", - сказала Калина Капуцкая.-0-

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