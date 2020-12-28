Турчин вручил подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Копыле

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Нового года председатель Миноблисполкома Александр Турчин посетил детский дом семейного типа в Копыле, где поздравил многодетную семью с праздниками во время акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

В двухэтажном коттедже живет дружная многодетная семья. Здесь Наталья Максимчик воспитывает семерых детей, которые остались без попечения родителей. Это десятилетние Денис и Тимур, четырнадцатилетние Кристина и близняшки Тимур и Анатолий, а также шестнадцатилетний Максим и семнадцатилетний Илья.

Сегодня в гости к семье приехал председатель Миноблисполкома Александр Турчин и бизнесмен Павел Топузидис, чтобы подарить жителям детского дома семейного типа игрушки и сладости, а также мобильные телефоны, компьютер и стиральную машину. "Сложилась добрая традиция, которую стараемся поддерживать. Ежегодно в преддверии праздников посещаем детские дома семейного типа и другие социальные учреждения, чтобы исполнить заветные желания мальчиков и девочек. Сегодня подарили настроение очередной семье, которая определенно заслужила только самого лучшего, потому что в трудах и заботах здесь каждый день воспитывают добрых и отзывчивых детей", - сказал Александр Турчин.

Ребята, которых растит Наталья Максимчик, разновозрастные и разнохарактерные, но многодетная мама умело находит подход ко всем детям. Опыт играет в этом немаловажную роль: женщина вырастила пятерых родных детей, а после воспитала еще 21 ребенка, который остался без попечения родителей. "Я сама выросла без мамы. Всегда хотела большую семью, чтобы дарить детям то, чем сама была обделена, - заботу и любовь, поэтому, когда родные мальчики и девочки выросли, решила заняться воспитанием тех, кто лишен родительской поддержи, - рассказал Наталья. - Рада, что однажды решилась стать воспитателем".

Забота и поддержка - основные принципы, которых придерживается многодетная мама в воспитании детей. Не забывают в семье и про труд: всех детей привлекают к уборке дома и работе на приусадебном участке. "Стараюсь заложить в детей все знания и умения, которыми обладаю, а также сплотить мальчиков и девочек. Живем дружно, общаемся с теми, кого я вырастила раньше, ведь воспитанники для меня - родные дети, которых хочется оберегать и всячески поддерживать", - поделилась Наталья.

Александр Турчин отметил, что многодетные матери, которые всецело посвящают себя воспитанию детей, заслуживают особого уважения. "Этой прекрасной семье и всем остальным хочется пожелать здоровья, которое сейчас так необходимо, а также исполнения самых заветных желаний. Надеюсь, что следующий год принесет в каждый дом много позитива", - подчеркнул губернатор.

Во время новогодней акции "Наши дети" руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем.-0-