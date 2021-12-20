У Гродненской области может появиться регион-побратим в Иране

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и один из регионов Ирана планируют установить побратимские отношения. Информация об этом прозвучала по итогам встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Беларуси Саида Яри, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся прежде всего развития сотрудничества в экономической и другой сферах, а также установления контактов между Гродненской областью и регионом Ирана под названием Казвин.

По словам Саида Яри, речь идет о побратимских отношениях. "Это будет первое официальное соглашение между регионами Ирана и Гродненской областью. Это будет способствовать повышению товарооборота и между регионами, и между странами", - отметил он. В Гродненской области предложение восприняли положительно. Сейчас будет вестись работа над его воплощением в жизнь.

Владимир Караник отметил, что торгово-экономические отношения между Гродненской областью и Ираном развиваются динамично. "Рекордным в этом плане был 2020 год. Объем товарооборота увеличился в разы, а по некоторым позициям в десятки раз. Отрадно, что в 2021 году, несмотря на пандемийные ограничения, мы смогли сохранить эту положительную динамику", - сказал он. В Иране, в частности, востребована продукция машиностроения, химической промышленности, а также перерабатывающих предприятий Гродненской области.

"Однако потенциал наших отношений использован далеко не полностью. С учетом действующих ограничений со стороны ЕС, а также контрсанкций, у нас появляется еще больше возможностей для увеличения товарооборота", - добавил Владимир Караник. Он подчеркнул, что по итогам встречи будут созданы рабочие группы для более детальной подготовки взаимовыгодных проектов и нормативной базы.-0-