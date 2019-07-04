Уборка зерновых в Витебской области начнется через две недели

4 июля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области планируют приступить к уборке зерновых через две недели. Об этом сообщил сегодня в Орше на выездном заседании Витебского облисполкома его председатель Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание руководитель области акцентировал на вкладе, который в этом году должен внести в общую житницу области Оршанский район. "У нас сгорело по западу фактически четыре района (Поставский, Глубокский, Шарковщинский и Браславский. - Прим. БЕЛТА). У них с весны дождей не было. В Оршанском районе - идеальная погода, поля красивые. Урожай ожидается неплохой. Нужно подготовиться и убрать. Тогда будут и хлеб, и показатели, и соответствующий финансовый результат", - подчеркнул председатель облисполкома. Он также отметил важность своевременной подготовки техники.

В целом, оценивая итоги работы за истекший период по выполнению указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области", губернатор констатировал, что сделано много. "Поставлены серьезные задачи, район должен стать передовым в области", - сказал Николай Шерстнев.

В Орше сегодня состоялось выездное заседание Витебского облисполкома по развитию Оршанского района. В его работе приняли участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.-0-