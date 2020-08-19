Уборку колосовых завершили в Брестской области

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Брестской области завершили уборку зерновых колосовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Хлеборобы области собрали 1,3 млн т зерна - на 130 тыс. т больше уровня прошлого года. Средняя урожайность - почти 40 ц/га - также на 5 ц выше прошлогоднего. В регионе осталось убрать 650 га кормовых бобов поздних сроков созревания, из них 440 га - в Пинском районе. "Урожай достойный. Это - результат слаженной работы всех аграриев региона", - отметил Виталий Рудь.

Намолот в трех районах превысил 100 тыс. т зерна. Так, в Барановичском собрано 178 тыс. т, Пружанском - 143 тыс. т, Каменецком - 118 тыс. т. Близок к этому рубежу и Пинский район - на утро 19 августа там намолочено 99,7 тыс. т зерна.

В 24 хозяйствах урожайность зерновых превысила 50 ц/га, в том числе в восьми сельхозорганизациях собрали на круг 60 ц и более. Среди них ОАО "Агро-Кобринское" (77 ц/га) Кобринского и "Вознесенский" Жабинковского районов (67 ц/га). По 66 ц получили земледельцы ОАО "Великосельское Агро" Пружанского и "Агро-сад "Рассвет" Брестского.

В числе лидеров жатвы четыре экипажа комбайнеров, которые намолотили по 3 тыс. т зерна (в прошлом году таких в регионе не было). Более 2 тыс. т намолотили 34 экипажа, свыше 1 тыс. т - 415 комбайнерских экипажей.

В эти дни область также завершает поставку зерна государству - в счет госзаказа поставлено 110 тыс. т, что составляет 98% от плана.

Сейчас в хозяйствах региона идет уборка проса (убрано 20% площадей) и посевов гречихи (14%).-0-