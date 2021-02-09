Уборку снега в Минске затрудняли ДТП и большой поток машин в час пик - Кухарев

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборку снега с улиц в Минске значительно затрудняли многочисленные автомобильные аварии и большой поток машин утром в час пик. Такое мнение высказал журналистам председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знали о том, что сегодня будет снег. Коммунальные службы были подготовлены. Но те десятибалльные пробки, которые были и на кольцевой автодороге, были вызваны в первую очередь теми авариями, которые произошли, - сказал он. - Любая авария, которая происходит (и мы сегодня увидели и на кольцевой, и в Минске), фактически приводит к пробкам. Из-за снега пробок не было. Они были вызваны в первую очередь авариями на дорогах".

По словам мэра, коммунальные службы заранее подготовились к уборке снега, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены порядка 750 единиц техники. "Естественно, есть затруднения, связанные с тем, что в час пик большое количество машин находится в Минске и они не всегда способствуют тому, чтобы колонны техники, которая расчищает снег, работали в полном объеме и с короткими интервалами. Но в данный момент ситуация находится в рабочем режиме", - заверил Владимир Кухарев.

В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома обратился к жителям столицы и автомобилистам. Во-первых, он призвал всех горожан помочь городским службам с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники. Во-вторых, обратил внимание автомобилистов на необходимость быть очень внимательными за рулем, двигаться аккуратно, соблюдать дистанцию.-0-

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