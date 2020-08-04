Уборочная в Гродненской области прошла экватор: результат лучше прошлогоднего

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области убрано более половины площадей зерновых. Ситуация на уборочной контролируемая, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня в регионе убрано более 50% площадей, отведенных под зерновые. Средняя урожайность выше прошлогодней и сейчас составляет свыше 50 ц/га. Планируется, что каравай области будет весом в 1,4-1,5 млн т.

"Но половина урожая еще в поле. Необходимо убрать его в оптимальные сроки - до 10 августа", - отметил Иван Жук. Он подчеркнул, что важно вовремя завершить уборочную, чтобы в благоприятные сроки заложить уже основу урожая следующего года, начать сев озимых культур. Сейчас ситуация в регионе контролируемая, особых вопросов ни по кадрам, ни по топливу, ни по технике не возникает.

Хотя аграриям пришлось столкнуться с определенными трудностями, в том числе и недостатком влаги весной, буквально всех зерновых культур урожай выше прошлогоднего.

"Да и в целом, думаю, у сельчан итоговый результат будет лучше, чем годом ранее. Неплохо работает животноводство, на 10% возросло производство молока, есть рост по мясу. Достаточно будет заготовлено и кормов", - отметил Иван Жук.-0-