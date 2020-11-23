Учащаяся медколледжа: мы не можем остаться в стороне от борьбы с коронавирусом

23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы не можем остаться в стороне от борьбы с коронавирусной инфекцией. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась учащаяся второго курса по специальности "медико-диагностическое дело" Могилевского государственного медицинского колледжа Валерия Бодрова.

Девушка во время практики работает в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Здесь она обзванивает людей с коронавирусной инфекцией, спрашивает про самочувствие, появление симптомов и помогает устанавливать контакты первого уровня.

"Это немного монотонная работа, но она тоже необходима сейчас. Люди бывают разные, кто-то может испугаться, когда слышит, что его тест дал положительный результат. Таких пациентов нужно успокоить, где-то приободрить. Стараешься поддерживать людей. Потому что сейчас время такое, когда всем сложно: и медикам, и заболевшим. И мы, будущие медицинские работники, не может остаться в стороне от борьбы с коронавирусной инфекцией", - рассказала Валерия Бодрова.

Этим летом она помогала врачам в Могилевской больнице №1. "У нас формировали студенческие отряды из волонтеров в помощь медицинским работникам. И желающих поработать в самой гуще событий, рядом с опытными врачами было много. Все понимали, как сейчас необходима помощь, - поделилась девушка. - Конечно, сразу было немного страшно. Волновались и переживали родные. Но я не могла поступить иначе. Ведь нас учат, что друг другу нужно помогать".

Помогают учащиеся медколледжа и в поликлиниках города. Так, в Могилевской поликлинике №5 создан контактный центр. По словам заведующей отделением общей практики этого учреждения Наталии Духновой, практиканты помогают снизить нагрузку на медперсонал учреждения.

"Наш контактный центр работает непосредственно с контактами первого уровня. Ежедневно сюда поступает огромное количество звонков. Учащиеся медколледжа помогают вносить данные в информационную базу, вызывают пациентов на осмотры при закрытии больничных листов, при необходимости назначают пациентам необходимые обследования", - отметила Наталия Духнова.

По ее словам, в поликлинике стараются разнообразить практику учащихся. "Сегодня они еще только учатся, но в будущем станут медицинскими работниками. И для нас важно, чтобы практика была полезной для них, потому стараемся разнообразить работу. Учим делать инъекции, показываем, как проводить те или иные процедуры. Для нас важно, чтобы практиканты получили качественные и необходимые для будущей работы навыки", - подчеркнула заведующая.

"Сейчас на практику в учреждения здравоохранения области направлены 153 человека. Ребята работают в поликлиниках, больницах и диспансерах города, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Могилевского государственного медицинского колледжа Светлана Костусева. - Практика совпала с новой волной коронавирусной инфекции. Для них это совершенно новый опыт и возможность помочь медицинским работникам в борьбе с опасной инфекцией. Такая работа формирует профессионально-ценностные ориентиры, чувство социальной ответственности и гражданскую позицию наших учащихся".

Как рассказали в медколледже, практика учащихся продлится до 21 декабря.-0-