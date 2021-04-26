Учащимся столичного лицея после вмешательства прокуратуры выплатили заработанные на практике деньги

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащимся столичного лицея выплачены заработанные на производственной практике деньги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В прокуратуру Заводского района Минска поступили обращения от 14 учащихся столичного лицея. Суть их была в том, что предприятие, на котором проходили практику молодые люди, не выплатило деньги за изготовленную ими продукцию.

При проверке доводов заявителей выяснилось, что предприятие должно было оплатить изготовленную продукцию в сроки выплаты заработной платы, однако этого не сделало. В итоге возникла задолженность в размере Br3,9 тыс.

Прокуратура Заводского района Минска вынесла предписание об устранении нарушений в сфере оплаты труда. Требования прокуратуры исполнены в полном объеме - задолженность перед лицеем погашена.-0-