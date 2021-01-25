Участие в ВНС даст молодежи неоценимый опыт и знания - магистрант

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участие молодежи в ВНС позволит ей получить новый опыт, знания и навыки. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала участница VI Всебелорусского народного собрания, магистрант ГрГУ им. Янки Купалы Божена Еремич.

"Мои ожидания от Всебелорусского народного собрания можно разделить на несколько аспектов. Я представитель молодежи, Гродненской областной организации ОО "БРСМ", поэтому, конечно, жду, что наши идеи и предложения будут воплощены в жизнь. Ранее проводились диалоговые площадки, где обсуждались волнующие нас темы. Спектр интересов молодежи широк, например, вопросы трудоустройства, получения необходимого опыта на работе. В этом плане эффективным выглядит институт наставничества", - сказала Божена Еремич. Она обратила внимание, что актуальными остаются вопросы воспитания, в том числе правового.

"Еще один аспект в плане ожиданий - личностный. Участники Всебелорусского народного собрания - лучшие люди страны. Знакомство с ними, совместная работа дадут неоценимый опыт, знания и навыки", - добавила Божена Еремич.

Сегодня в Гродно прошло собрание участников VI ВНС от Гродненской области. Во время встречи подвели итоги работы региона в минувшую пятилетку, обсудили планы социально-экономического развития области на ближайшие пять лет. Также темой для обсуждения стали итоги работы в регионе диалоговых площадок. В работе собрания приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр экономики Александр Червяков, представители депутатского корпуса, исполнительной власти региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гродненскую область представят 310 человек.-0-