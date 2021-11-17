Участковые инспекторы Минской области получили новые служебные автомобили

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участковые инспекторы Минской области получили сегодня 19 новых служебных автомобилей во время торжественного собрания к профессиональному празднику, которое проходит в управлении внутренних дел Минского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 30 лучших участковых инспекторов милиции Минской области получили грамоты и благодарности от Министерства внутренних дел и Миноблисполкома.

"Служба участковых инспекторов - важный элемент национальной безопасности. Они первые помощники председателей райисполкомов, сельсоветов, руководителей хозяйств. От них многое зависит, ведь они работают в тесной связке с людьми, решают их вопросы, понимают, какие проблемы свойственны сельской местности и как навести там порядок. Для того чтобы вы могли без проблем добраться в отдаленные города и деревни, решили подарить вам 19 новых служебных автомобилей разных марок", - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Новые машины отправятся в Борисов, Воложин, Клецк, Копыль, Логойск, Любань, Пуховичи, Слуцк, Смолевичи, Солигорск, Старые Дороги, Столбцы, Червень, Несвиж, Молодечно, Дзержинск, Жодино (два автомобиля) и Минский район.

Среди тех, кто получил сегодня служебный автомобиль - участковый инспектор Сергей Горгун из Старых Дорог. "Дядя работал милиционером, он стал для меня примером. Участковым инспектором работаю с 2009 года. И теперь понимаю, когда говорят, что терпение и умение общаться с людьми - одни из самых важных качеств для нас. В работе приходится не только искать преступников, но и решать много бытовых проблем. Это ссоры между сельчанами по границам земельных участков, сожителями по разным вопросам. Также необходимо постоянно проводить много профилактической работы, чтобы избежать тех же краж. Стараюсь все решать и предупреждать новые преступления путем разговора. Получается", - сказал он.

Участковый поблагодарил губернатора за новый служебный автомобиль. "Спасибо за подарок. Для участкового милиции, который каждый день работает на селе, это большая помощь и поддержка", - отметил Сергей Горгун.-0-