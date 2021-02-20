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20 февраля 2021, 09:13

Участниками профилактической спортландии в Докшицах станут трудные подростки, правоохранители и спасатели

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Докшицах сегодня состоится профилактическая спортландия "Нас объединяет спорт". Ее участниками станут дети, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, и их наставники из правоохранительных органов, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Докшицкого районного комитета БРСМ Виктория Жданович.

На спортивной площадке средней школы №2 Докшиц со всего района соберутся ребята, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, и представители РОЧС, РОВД, департамента охраны, военкомата. В спортландии будут участвовать девять школьников и девять взрослых, которых разделят на смешанные команды.

Спортсмены должны будут преодолеть полосу препятствий, чтобы доказать, кто из них быстрее, выше, сильнее. Здесь и пробежка с мячом, и нырок сквозь гимнастический обруч, и веселая эстафета, в которой можно не скрывать эмоций и бурно болеть за сокомандников.

Однако участникам соревнований приложить только физические силы для победы будет недостаточно. Команды ждет интеллектуальная викторина на знание правонарушений и их последствий. В конкурсе самых начитанных и знающих пригодится еще и чувство юмора, так как некоторые вопросы будут шуточными и с подвохом.

"Такие мероприятия помогают сплотить детей и тех работников ведомств, которые ведут профилактическую работу с тинейджерами. Общий соревновательный дух, стремление к победе и чувство локтя дают результат еще и в налаживании контакта с так называемыми трудными подростками. Мы надеемся, что ребята станут хорошими друзьями с инспекторами ИДН, милиционерами, спасателями и проникнутся к ним большим доверием", - отметила Виктория Жданович.-0-

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