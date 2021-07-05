Участок леса с реликтовым плющом обнаружили в Беловежской пуще

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" сотрудники лесной охраны обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел парка.

Научное открытие произошло на территории лесоохотничьего хозяйства "Шерешевское". Площадь популяции плюща обыкновенного составляет 0,5 га. "Некоторые деревья обвиты лианами почти до самых верхушек, где-то он просто ковром стелется по земле. До настоящего времени таких обширных мест произрастания плюща в Беловежской пуще ученым известно не было", - отметили в научном отделе.

Плющ обыкновенный (Hedera helix L.) - единственная вечнозеленая лиана в наших широтах и единственный представитель семейства аралиевых во флоре Беларуси. В Беловежской пуще известны около десятка мест произрастания плюща обыкновенного, он изредка встречается во влажных грабняках и ельниках. Плющ растет чрезвычайно медленно, стелется по земле и часто взбирается по стволам деревьев на большую высоту, может достигать 30 м.

Hedera helix - живой свидетель тех эпох и времен, когда климат нашей страны был гораздо теплее. Родиной плюща обыкновенного являются субтропики Южной Европы и Северной Африки. В Беларуси кустарник впервые взят под государственную охрану в 1964 году. Исчезающий вид растения относится к II категории охраны. Охраняется также в соседних странах - Литве, Латвии и Польше.-0-