Учение с бригадой спецназначения проходит в Могилевской и Гомельской областях

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальное учение с войсковой частью 89417 сил специальных операций белорусской армии проходит в Могилевской и Гомельской областях 7-11 октября, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

Будет отработана доставка подразделений бригады в места выполнения учебно-боевых задач различными способами. В том числе воздушным (парашютным и беспарашютным) и железнодорожным, предусмотрено десантирование личного состава из самолета военно-транспортной авиации Ил-76 и вертолетов Ми-8 при различной погоде и в разное время суток.

"Военнослужащие отработают ведение разведки для обнаружения условных групп противника. При этом будут использоваться как разведывательные группы, так и применяться беспилотные авиационные комплексы", - рассказали в Минобороны. Пройдет и тренировка по освобождению аэродрома, захваченного условным противником.-0-