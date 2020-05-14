Ученики всех школ Новополоцка прислали работы на конкурс "Письмо в 45-й!"

14 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Победителей общегородского конкурса сочинений "Письмо в 45-й!" наградят в Новополоцке 15 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

В конкурсе, посвященном 75-летию Великой Победы, приняли участие ребята всех учреждений среднего и среднего специального образования Новополоцка, а также нескольких учебных заведений из Полоцка. Всего в различных возрастных категориях ими было прислано около 80 работ. "Это пронзительные и трогательные обращения потомков к воинам-освободителям, наполненные горячими словами благодарности и искренними заверениями в достойном сохранении памяти о подвиге нашего народа. Некоторые письма личные, посвященные конкретному человеку. Некоторые писались для неизвестного адресата. Но объединяет их мощный духовный посыл, направленный сквозь года нашим дедам и прадедам", - отметил Владимир Беляев.

На первом этапе конкурса материалы рассматривались на уровне учреждений образования. Прошедшие отбор затем оценивало высокопрофессиональное жюри, которое определило шесть лучших работ. Позже они войдут в сборники научно-исследовательских материалов музея, издаваемых к знаковым датам.

Церемония награждения ребят дипломами и книгами состоится 15 мая в музее. Также специальными призами будут отмечены их педагоги. Проект был реализован по инициативе музея совместно с отделом по образованию Новополоцкого горисполкома и при поддержке Белорусского фонда мира.-0-